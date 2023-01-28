في ذكرى ميلاده.. كواليس فيلم الرسالة بين عبدالله غيث وأنتوني كوين

موهبة وصوت ميزه عن العديد من فناني جيله، فأصبح الفنان القدير الراحل عبد الله غيث فنانًا معروفًا ونجمًا عالميًا، واليوم، 28 من يناير، تحل الذكرى الـ95 لميلاده، تاركًا خلفه حكايات تتعاقبها الأجيال، وأدوار هامة لم تمح مهما طال الزمن وتوالت السنين.

الفنان عبد الله غيث، كان من أبرز أبطال الفيلم التاريخي الشهير «الرسالة»، رفقة الفنان العالمي أنتوني كوين، وخلال لقاء نادر للفنان الراحل نشرته فضائية «ماسبيرو زمان»، روى عن طلب مفاجئ من «كوين» له أثناء كواليس تصوير الفيلم، يحكي: «الإنجليز كانوا بيصوروا المشهد الأول، وبعدين ندخل إحنا الممثلين العرب، قولت حلو أوي، أنا هشوف أنتوني كوين بيمثل إزاي وأنا ممثل كويس وهعرف أقلده، وإذا قدرت أضيف عليه حاجة من عندي أضيف».

مفاجأة من أنتوني كوين لعبد الله غيث

وعند بدأ التصوير، فوجئ الفنان عبد الله غيث بأنتوني كوين يطلب منه أن يدخل هو قبله للتصوير: «فاجأني مفاجأة مذهلة، جالي السكرتير بتاعه قال لي لو سمحت كلم مستر كوين، قال لي أنا ليا عندك رجاء، قلت له أنت تؤمر، أنا بعتبر أنتوني كوين ده أستاذي، قال لي أنا عاوزك تمثل أنت قبل مني، لأن عاوز أتعلم منك».

«كوين» لـ«غيث»: عاوز أتعلم منك

يستكمل الفنان عبد الله غيث حديثه قائلًا: «قال لي عاوز أتعلم منك كيف يكون الإنسان العربي، بيقف إزاي بيتكلم إزاي ومشيته إزاي، لأن أنا شوفت الممثلين الإنجليز مقتنعتش بيهم، بيمثلوا زي ما يكونوا في مسرحية شكسبيرية، كأنهم خواجات لابسين عرب، أنا عاوز أبقى عربي ميه الميه».