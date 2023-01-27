«الداخلية» تعلن جهود قطاع أمن المنافذ في جرائم التهريب الجمركية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

نتائج جهود وزارة الداخلية

وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط قضيتين، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 1633 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 267 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.