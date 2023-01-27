الداخلية تضبط «مستريح مصر القديمة» المتهم بالنصب على المواطنين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على «فيس بوك» بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، من أحد الأشخاص «مستريح مصر القديمة»، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

تحديد وضبط المتهم

بالفحص جرى تحديد هويته وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، محكوم عليه في قضيتين بإجمالي مدة حبس 6 سنوات.

وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.