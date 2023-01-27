إيرادات السياحة الداخلية في الصين تصل إلى 375 مليار يوان

انتعشت الرحلات السياحية المحلية الصينية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا العام، وتضاعف السفر عبر الحدود في الأيام الستة الأولى من العطلة التي استمرت أسبوعًا بعد نهاية قيود صارمة بسبب فيروسش كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية.

308 ملايين رحلة سياحية داخل الصين

وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم، أنه تم إجراء ما مجموعة 308 ملايين رحلة سياحية داخل الصين خلال فترة العطلة الحالية، بزيادة 23.1% عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لعام 2022، مما يمثل انتعاشًا إلى 88.6% من العدد في عام 2019.

بدأت الصين في ديسمبر في تفكيك إجراءاتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ما يقرب من 3 سنوات شهدت عمليات إغلاق متقطعة على مستوى المدينة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتعطل قطاع السياحة والضيافة.

إيرادات من السياحة المحلية نحو 375 مليار يوان

بحسب بيانات وزارة السياحة، بلغت الإيرادات السياحة المحلية خلال عطلة هذا العام نحو 375 مليار يوان، أو 73.1% مقارنة بعائدات 2019.

وقالت إدارة الهجرة، اليوم، مستشهدة ببيانات عن الرحلات التي تمت بوسائل النقل المختلفة، إنه من 21 يناير إلى 26 يناير، الأيام الستة الأولى من العطلة، تم إجراء ما مجموعة 2.39 مليون رحلة خارج الصين وإليها، بزيادة 123.9% مقارنة بالفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير من العام الماضي.

أنهت السلطات في أوائل يناير شرطًا يقضي أن يخضع المسافرون الوافدون للحجر الصحي الفندقي عند الوصول، وهي سياسة أعاقت السفر الدولي.

السفر الدولي إلى مستويات ما قبل كوفيد 19

على الرغم من القفزة ، فإن السفر الدولي خلال فترة العطلة لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد 19، فإنه خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في عام 2019 ، تم إجراء ما مجموعه 12.53 مليون رحلة عبر الحدود.

وأظهرت بيانات من شركة كتريب للسفر، أن طلبات السفر المحلية والدولية على منصتها لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة ارتفعت إلى ذروة مدتها 3 سنوات في عام 2023 مع أربعة أضعاف عدد الطلبات السياحية الإجمالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.