توجيه تهمة الإرهاب بحق عنصر في الجيش البريطاني

وجهت السلطات البريطانية، تهمة الإرهاب لعنصر في الجيش يدعى دانيال عبد الخليف «21 عاما»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واتهمت السلطات البريطانية، دانيال عبد الخليف، بترك شيء يبدو أنه قنبلة في بلدة «ستافوردشاير».

وأمس الجمعة، حكم القضاء البريطاني، على مراهق يدعى دانيال هاريس، البلغ من العمر 19 عاما، بالسجن لأكثر من 11 عاما على خلفية نشر أشرطة فيديو تشجع على أعمال عنف عنصرية نُسبت إلى عمليتي قتل جماعيتين بالولايات المتحدة الامريكية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأدانت السلطات البريطانية، هاريس في ديسمبر الماضي، بـ5 تهم تتعلق بالتشجيع على الإرهاب، وتهمة واحدة تتعلق بحيازة مواد لأهداف إرهابية لمحاولة تصنيع سلاح مستخدما طابعة ثلاثية الأبعاد.

وصف القاضي باتريك فيلد، هاريس، بالخطير جدا ومروج دعاية لعقيدة يمينية متطرفة.