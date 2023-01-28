10 معلومات عن أكبر معمرة في العالم.. نجت من وبائين و3 حروب

كشفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أكبر معمرة على وجه الأرض وهي امرأة تجاوز عمرها قرنًا من الزمان، ونجت من ثلاثة حروب ووبائين قاتلين.

واستعرضت القاهرة الإخبارية، أبرز المعلومات عن أكبر معمرة على وجه الأرض، كما يلي:

معلومات عن أكبر معمرة في العالم

1- اسمها ماريا برانياس موريرا.

2- تبلغ من العمر 115 عامًا.

3- تحمل الجنسية الإسبانية.

4- تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

5- لديها 3 أبناء و11 حفيدًا و13 من أبناء الأحفاد.

6- أصبحت صاحبة الرقم القياسي وأكبر معمرة في العالم منذ 17 يناير الماضي، وذلك بعد وفاة الراهبة الفرنسية لوسيل راندون عن عمر 118 عامًا.

نجت من حروب وأوبئة عالمية

7- نجت من الحربين العالميين الأولى والثانية.

8- نجت من الحرب الأهلية الإسبانية.

9- نجت من جائحة الإنفلونزا الإسبانية.

10- نجت من جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أنها أصيبت بها، ولكنها تعافت خلال أيام قليلة وكان عمرها وقتئذ 113 عامًا.