أحمد فايق يحكي تجربته عن الإصابة بفيروس كورونا: أثرت على العين

اعتذر الإعلامي أحمد فايق عن عدم ظهوره حلقة الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن سبب غيابه هو إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا: «أنا بعتذر عن عدم الظهور حلقة الأسبوع اللي فات لأن جالي كورونا والحمد لله بقينا نقول جالي كورونا بأعراض أخف بكتير والواحد في التجربة دي بيقعد يتأمل حاجات حصلت معانا الفترة اللي فاتت وبتبين قد ايه إحنا كبلد وكشعب لما بنتحط في اختبارات بنقدر ننجح فيها الحمد لله».

أصيب بالأعراض المعروفة مثل فقدان الشم والتذوق بالإضافة للكحة والعطس

وأوضح فايق خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن أول هجوم للفيروس أثر على عينه ثم أصيب بالأعراض المعروفة مثل فقدان الشم والتذوق، بالإضافة للكحة والعطس.

وأشار فايق إلى أنه تعامل مع التجربة بشكل متفائل هذه المرة بسبب التطعيمات التي حصل عليها المصريون والتي ساهمت في تخفيف الأعراض وأنها لم تتحول لأعراض خطيرة، مشيدًا بالمنظومة الصحية التي تشهدها مصر والتي نجحت في منح التطعيمات اللازمة للمواطنين.

فايق ينصح المواطنين بالحصول على التطعيم

ونصح فايق من لم يحصل على التطعيم بضرورة الحصول عليه، لافتًا إلى أن مضاد الفيروسات الذي حصل عليه مصري.