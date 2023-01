5 أحداث شهدتها أمريكا في يوم.. على رأسها انتقاد ترامب لـ«إدارة بايدن»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث كان من أهمها إعلان ترامب أنه سيبني منظومة لحماية البلاد من الصواريخ فرط الصوتية في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في 2024

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنَّ «الحرب العالمية الثالثة» ستكون كارثة غير مسبوقة، أخطر بكثير من الحربين العالميتين، مشيرًا في كلمة له إلى أنَّ العالم أصبح أكثر خطورة خلال إدارة جو بايدن.

واضاف ترامب، أنَّه سيبني منظومة للحماية من الصواريخ فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية في حال انتخابه رئيسا في الانتخابات المقررة في عام 2024، وأوضح المسؤول الأمريكي السابق، أن لم تكن لدى بلاده حروب خلال إدارته.

ومن المقرر، ظهور ترامب، اليوم السبت، في حملات وخطابات الانتخابية، مرتين، في «نيو هامبشاير» شمال شرقي الولايات المتحدة و«ساوث كارولينا» جنوب شرقي البلاد، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الرئيس السابق سيكشف عن فريقه للحملة الانتخابية للرئاسة في 2024 في الحدث.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في بيان، إنَّ رئيس طاقم موظفي «البيت الأبيض»، رون كلاين، سيتنحى عن منصبه، ويحل محله جيف زينتس الأسبوع المقبل.

وفي تطورات قضية وثائق بايدن السرية، نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» صادر دفاتر الرئيس الأمريكي بعد أن أجرى تفتيشا لمنزله الخاص في «ويلمنجتون» بولاية ديلاوير، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبهه، قال مايك بنس نائب ترامب، أمس الجمعة، إنه لم يكن على علم بوجود الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر، إلى أنَّ الوثائق تضمنت مواد وصفت بمذكرات تم إعدادها لرحلات بنس الخارجية، وبعضها كانت تستخدم على الأرجح لإعداد الاجتماعات الخارجية لنائب الرئيس السابق وربما تم التغاضي عنها أثناء عملية التعبئة لأنها كانت وسط مجلدات رحلات قديمة.

وأوضحت المصادر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنَّ المذكرات تضمنت معلومات أساسية عن السير الذاتية للقادة الأجانب، وأحيانا معلومات أكثر حساسية.

وفي إطار قضية الاعتداء على بول «82 عاما» زوج رئيسة مجلس «النواب» السابقة نانسي بيلوسي، في أكتوبر الماضي، أظهر مقطع فيديو تفاصيل جديدة عن قرب للواقعة.

واقتحم مهاجر غير شرعي من كندا يدعى ديفيد ديبابي، منزل رئيس مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، في «سان فرانسيسكو» واعتدى على زوجها بول، في 28 أكتوبر الماضي، فيما السلطات الفدرالية الأمريكية، المهاجم بمحاولة خطف رئيسة المسؤولة، ووفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

Surveillance video showing a man breaking into Nancy Pelosi's home dispels a baseless conspiracy theory that circulated after the attack on her husband: that the suspect had not broken in and was invited in and then got into a fight with Paul Pelosi. https://t.co/VTSIgo0ySU pic.twitter.com/0CyCSBcyVs