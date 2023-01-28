5 أحداث شهدتها أمريكا في يوم.. على رأسها انتقاد ترامب لـ«إدارة بايدن»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث كان من أهمها إعلان ترامب أنه سيبني منظومة لحماية البلاد من الصواريخ فرط الصوتية في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في 2024

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنَّ «الحرب العالمية الثالثة» ستكون كارثة غير مسبوقة، أخطر بكثير من الحربين العالميتين، مشيرًا في كلمة له إلى أنَّ العالم أصبح أكثر خطورة خلال إدارة جو بايدن.

ترامب: لم تكن لدى الولايات المتحدة حروب خلال إدارتي

واضاف ترامب، أنَّه سيبني منظومة للحماية من الصواريخ فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس نووية في حال انتخابه رئيسا في الانتخابات المقررة في عام 2024، وأوضح المسؤول الأمريكي السابق، أن لم تكن لدى بلاده حروب خلال إدارته.

ومن المقرر، ظهور ترامب، اليوم السبت، في حملات وخطابات الانتخابية، مرتين، في «نيو هامبشاير» شمال شرقي الولايات المتحدة و«ساوث كارولينا» جنوب شرقي البلاد، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الرئيس السابق سيكشف عن فريقه للحملة الانتخابية للرئاسة في 2024 في الحدث.

«إف بي آي» يصادر دفاتر بايدن بعد إجراء تفتيشا لمنزله في «ويلمنجتون»

من جهته، قال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في بيان، إنَّ رئيس طاقم موظفي «البيت الأبيض»، رون كلاين، سيتنحى عن منصبه، ويحل محله جيف زينتس الأسبوع المقبل.

وفي تطورات قضية وثائق بايدن السرية، نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» صادر دفاتر الرئيس الأمريكي بعد أن أجرى تفتيشا لمنزله الخاص في «ويلمنجتون» بولاية ديلاوير، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبهه، قال مايك بنس نائب ترامب، أمس الجمعة، إنه لم يكن على علم بوجود الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر، إلى أنَّ الوثائق تضمنت مواد وصفت بمذكرات تم إعدادها لرحلات بنس الخارجية، وبعضها كانت تستخدم على الأرجح لإعداد الاجتماعات الخارجية لنائب الرئيس السابق وربما تم التغاضي عنها أثناء عملية التعبئة لأنها كانت وسط مجلدات رحلات قديمة.

وأوضحت المصادر، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنَّ المذكرات تضمنت معلومات أساسية عن السير الذاتية للقادة الأجانب، وأحيانا معلومات أكثر حساسية.

مقطع فيديو يكشف تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

وفي إطار قضية الاعتداء على بول «82 عاما» زوج رئيسة مجلس «النواب» السابقة نانسي بيلوسي، في أكتوبر الماضي، أظهر مقطع فيديو تفاصيل جديدة عن قرب للواقعة.

WATCH: Paul Pelosi Attack Footage pic.twitter.com/OrmtnO7FC1 — Breitbart News (@BreitbartNews) January 27, 2023

واقتحم مهاجر غير شرعي من كندا يدعى ديفيد ديبابي، منزل رئيس مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، في «سان فرانسيسكو» واعتدى على زوجها بول، في 28 أكتوبر الماضي، فيما السلطات الفدرالية الأمريكية، المهاجم بمحاولة خطف رئيسة المسؤولة، ووفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

Surveillance video showing a man breaking into Nancy Pelosi's home dispels a baseless conspiracy theory that circulated after the attack on her husband: that the suspect had not broken in and was invited in and then got into a fight with Paul Pelosi. https://t.co/VTSIgo0ySU pic.twitter.com/0CyCSBcyVs — The New York Times (@nytimes) January 27, 2023

مسؤول عسكري أمريكي: «واشنطن» ستدخل في حرب مع «بكين» في 2025

وفي إطار سياسة «واشنطن» الخارجية، وعلى وجه الخصوص مع الصين، أرسل الجنرال في سلاح الجو مايك مينيهان، مذكرة إلى مرؤوسيه تشير إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب مع «بكين» في غضون عامين، وفقًا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الأمريكية.

ورأى الجنرال مينيهان، أنَّ «بكين»، ستحاول استغلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في العام المقبل 2024 لفرض سيطرتها على تايوان، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.