تطورات متسارعة في قضية وثائق بايدن.. و«الخدمة السرية» تدخل في الأزمة

تشهد الساحة السياسية الأمريكية، تطورات متسارعة في قضية وثائق بايدن السرية التي تم العثور عليها في عدة منزل الرئيس في «ويلمنجتون» وسط البلاد في مكتب خاص في العاصمة «واشنطن»، وتأتي أحدث التطورات في القضية في إعلان «البيت الأبيض» أهمية حماية نزاهة واستقلال التحقيقات في الملفات، فيما طلبت لجنة «مجلس النواب» من جهاز الخدمة السرية سجلات الزوار من المنزل.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله الخاص في مدينة «ويلمنجتون» بـ«ولاية ديلاوير» وسط البلاد وفي مكتبه خاص في العاصمة، مستقلة.

وكشف مسؤولون، 6 وثائق تحمل علامة سرية في منزل بايدن الخاص في «ويلمنجتون» بولاية «ديلاوير»، تعتبر المجموعة الثالثة التي يتم العثورعليها داخل منزل الرئيس الأمريكي في المدينة والرابعة منذ نوفمبر الماضي.

تفتيش منزل جو بايدن تم بطلب من محاميه

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن تفتيش منزل جو بايدن تم طوعيا وبطلب من محامي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخباررية.

وكان بوب باور، محامي بايدن، أعلن في وقت سابق، إن عملية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي جرت بحضور محامي الرئيس وممثلون عن الرئاسة «البيت الأبيض».

لجن برلمانية تطلب سجلات الزوار من منزل بايدن

وشددت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، على أهمية حماية نزاهة واستقلال التحقيقات في الوثائق المصنفة سرية، مضيفة إن بايدن على إطلاع كامل بتحقيقات وزارة العدل في قضية الوثائق السرية.

ويعود تاريخ الوثائق التي عثرت عليها وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، في منزل الرئيس الأمريكي بمدينة «ويلمنجتون» بولاية «ديلاوير» إلى الفترة التي قضاها بايدن في «مجلس الشيوخ».

من جانبه، أرسل رئيس «لجنة الرقابة» بـ«مجلس النواب»، النائب الجمهوري عن ولاية «كنتاكي» جيمس كومر رسالة إلى جهاز «الخدمة السرية» الأمريكية يطلب فيها سجلات الزوار من منزل بايدن في «ويلمنجتون» بـ«ولاية ديلاوير»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

كومر: «الخدمة السرية» قامت بحماية بايدن في «ويلمنجتون»

وقال كومر، إنه كان هناك نقص في الشفافية من جانب «البيت الأبيض»، مضيفا إن«لجنة الرقابة» تسعى للحصول على معلومات من جهاز «الخدمة السرية» بشأن من تمكن من الوصول إلى منزل بايدن منذ أن شغل منصب نائب الرئيس.

وأشار رئيس «لجنة الرقابة»، إلى قيام جهاز «الخدمة السرية» بحماية بايدن خلال الوقت الذي خزن فيه هذه المواد السرية في منزل الرئيس في «ويلمنجتون».