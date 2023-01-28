القوات الأوكرانية تقصف مخزن حبوب في نوفوالكساندروفكا بـ «لوجانسك»

قصفت القوات الأوكرانية، مخزن حبوب في «نوفوالكساندروفكا» في «مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت موسكو، في 2022، على إثر تنظيم استفتاء في المقاطعة، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، وأشارت سلطات المقاطعة إلى تضرر مخزن الحبوب ومعدات زراعية وحظائر طائرات خلال القصف.

وفي وقت سابق، قصف القوات الأوكرانية، مدينة «نوفوالكساندروفكا» بـ «مقاطعة لوجانسك» باستخدام «صواريخ هيمارس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأصيب مدني جراء قصف أوكراني، على «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، تعهد حلفاء أوكرانيا بتزويد «كييف»، بعشرات العربات المدرعة بما في ذلك دبابات قتال رئيسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.