بعد مرور عام كال من بدء الأزمة الأوكرانية، وما شهدته من تطورات ميدانية وسياسية، أعلنت القوات الروسية، موعد السيطرة على «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

رجحت القوات الروسية، السيطرة على أراضي «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية» خلال شهر ونصف

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

وقال قائد «قوات أحمد» الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، إن الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، معربا عن اعتقاده أنه خلال الشهر والنصف المقبلين، ستسيطر القوات على «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخرج الوضع في أوكرانيا عن سيطرة الرئيس فولديمير زيلينسكي، وفقا لما أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأسبق ليونيد كوتشما، مضيفا عبر «يوتيوب»، إن الغرب أظهر عدم ثقة في أفعاله.

وأشار سوسكين، إلى إنشاء وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مع الخارجية مجموعة خاصة للتحقيق والتدقيق في نقل جميع العتاد والآليات والمواد الأخرى من البلاد إلى أوكرانيا وستضم محققين جنائيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.