القوات الأوكرانية تقصف مدينة «ستاخانوف» بـ«مقاطعة لوجانسك»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ راجمة صواريخ، مدينة «ستاخانوف» بـ«مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

بدوره، قال أحد قادة مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، في «أرتيموفسك»، إن أوكرانيا تمثلها مجموعة فاشلة من الجنود، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في الجانب الأوكراني يأتون في وقت محدد، ثم يهربون من خط المواجهة في المدينة.

إرسال جثث أوكران في 4 أو 5 قوافل إلى مناطق خاضعة لسيطرة «كييف»

وتعتزم مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في «سوليدار»، في 4 أو 5 قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة، إلى مناطق خاضعة لسيطرة «كييف»، وفقا لما ذكره موقع «ريا فان» الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها يفجيني بريجوجين

وأمس الأول الجمعة، وصف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مضيفا إن «واشنطن» ستصنف المجموعة منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، تساءل مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين عبر «تليجرام»: «هل يمكن توضيح الجريمة التي ارتكبتها الشركة؟».

من جانبه، أوضح ضابط بالجيش الأمريكي، يدعى جيف لامير في مقال لموقع «ميليتري دوت كوم»، أن بلاده ترتكب خطأ مكلفًا بتزويد «كييف» بأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي.

ضابط أمريكي: توريد «باتريوت» لن يغير ضعف أوكرانيا في الجو

وأضاف لامير، أن أوكرانيا ليست مستعدة لاستخدام مثل هذه المعدات العسكرية المعقدة وذات التقنية العالية، مشيرا إلى أن توريد «باتريوت» لن يغير ضعف أوكرانيا في الجو.

وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، استمرار الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الوزير الألماني سيزور أوكرانيا خلال أسابيع

بدوره، قال السياسي الفرنسي، مؤسس حزب «وطنيون»، فلوريان فيليبو، عبر «تويتر»، إن الموقف الذي طلب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من «باريس»، دبابات لوكلير في أقرب وقت ممكن ، يذكر بالسيرك المخزي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.