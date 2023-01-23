أوكرانيا تقصف بصاروخين «هيمارس» مدينة «زولوتي» بـ«مقاطعة لوجانسك»

قصفت القوات الأوكرانية، بصاروخين من راجمة «هيمارس» على مدينة «زولوتي» بـ«مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

الاستيلاء على محطات اتصالات تعمل بنظام «ستارلينك»

واستهدفت القوات الأوكرانية، بـ 5 قذائف من عيار 155 مم، منطقة «بتروفسكي» في«مقاطعة دونيتسك»، فيما تمكن جنود من «االمقاطعة»، التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، من الاستيلاء على محطات اتصالات يستخدمها الجيش الأوكراني تعمل بنظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، وفقا لما أعلنه الرئيس السابق لوكالة «روسكوسموس» الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لقناة «إل سي إي» الفرنسية، إن بلادها لن تعارض رغبة بولندا في إرسال «دبابات ليوبارد» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، إذا تقدمت «وارسو» بطلب كهذا.

ماكرون: أي قرار بشأن إرسال دبابات إلى أوكرانيا يعتمد على 3 معايير

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن «باريس» لا تستبعد إمكانية إرسال دبابات «لوكليرك» إلى أوكرانيا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة «باريس»، إلى أن أي قرار مشترك بشأن إرسال دبابات ثقيلة أم لا إلى أوكرانيا يعتمد على 3 معايير:«ألا تصعد الأزمة»، و«تقدم دعما حقيقيا وفعالا للقوات الأوكرانية»، بما في ، و«ألا يضعف ذلك قدرات بلاده الدفاعية وألا يعرض أمن باريس للخطر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس «النواب» الأمريكي مايكل ماكول، بلاده بإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى «أيه تي أيه سي إم أس» إلى أوكرانيا لضرب أراضي شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى اراضي «روسيا الاتحادية» في 2014.

وأشار كول لشبكة «أيه بي سي» الإخبارية الامريكية، إلى إطلاق طائرات مسيرة من أراضي «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوريس جونسون يزور «بوروديانكا» و«بوتشا»

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، خلال زيارة مفاجئة للعاصمة «كييف»، بمساندة «لندن»، أوكرانيا طالما لزم الأمر، فيما زار المسؤول البريطاني، «بوروديانكا» و«بوتشا»، بضواحي «كييف».

الرئيس الأوكراني يشكر جونسون عن تصريحاته في «دافوس»

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن جونسون اجتمع مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، فيما أوضح مكتب زيلينسكي، أن الرئيس الأوكراني، شكر جونسون عن تصريحاته في منتدى «دافوس الاقتصادي العالمي»، فيما ناقش الجانبان، التحضير لـ«قمة سلام» تهدف إلى تنفيذ صيغة السلام التي قدمها الرئيس إلى قادة مجموعة الـ20 في 2022.

من جانبه، أشار الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، في مقابلة صحفية، إلى أنه لا ينوي قطع الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.