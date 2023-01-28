الجامعات: بدء إجازة التيرم الأول اليوم.. وانطلاق امتحانات التعليم المدمج غدا

تبدأ اليوم أعمال إجازة منتصف العام الدراسي 2022-2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ولمدة 15 يوما، على أن تنتهي الخميس الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بعدها أعمال الصيانة لمختلف الكليات والمدن الجامعية تمهيداً لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023.

انطلاق امتحانات التعليم المفتوح والمدمج غدا

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن إجازة منتصف العام في موعدها دون تغيير أو تعديل في الخريطة الخاصة بها وأن موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 في 11 فبراير المقبل، على أن تقوم الجامعات خلال الإجازة في أعمال الصيانة الشاملة لمنشآتها المختلفة منها المدن الجامعية.

امتحانات التيرم الأول 2023

وفي السياق ذاته، تبدأ عدد من الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب التعليم المفتوح والمدمج وذلك خلال إجازة منتصف العام بعد انتهاء أعمال امتحانات الطلاب النظاميين، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، انطلاق امتحانات التعليم المفتوح والمدمج بدءاً من الغد بعدد من الكليات ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتبدأ كلية التربية الطفولة وعدد من كليات جامعة القاهرة بنظام التعليم المدمج، غدا، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 وفقاً لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.