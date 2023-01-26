«التعليم العالي»: إعلان موعد نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 للجامعات قريبا

أكد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، على ضرورة الإسراع في تحديد موعد نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 للجامعات الحكومية والخاصة، والانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات والإلتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، وأن تبدأ الجامعات في إعلان النتيجة أول بأول فور الانتهاء منها، وإعلانها بصورة سريعة كي يتمكنوا من تسجيل المقرارات الجديدة والمطلوبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للفرق الدراسية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

موعد نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 للجامعات

وأكد حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، موضحا أن وزير التعليم العالي شدد على ضرورة الإسراع من تحديد موعد نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 للجامعات، والكشف عنها في أسرع وقت.

وأوضح رئيس جامعة العريش أن إعلان موعد نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 للجامعات، يكون خلال 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات لكل فرقة خاصة للفرق ذات الأعداد القليلة، والعاملة بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق قواعد وضوابط الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

نتيجة امتحانات الجامعات 2023

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الدولية، أنّ الجامعة أنهت الامتحانات وفقا لضوابط و قواعد الأعلى للجامعات، وأنه سيتم الكشف عن موعد نتيجة الترم الأول 2023 للجامعات خلال أيام بسيطة، وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية، منوها إلى أنه جرى الكشف عن نتائج بعض الفرق خلال الساعات القليلة الماضية.