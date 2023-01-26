«التعليم العالي»: مد فترة الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية إلى السبت المقبل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس، مد فترة الترشح لرئاسة جامعات «عـين شمــس - بنهـــــــا - كفـــر الشـــيخ - ســـوهـاج - دمنهــــــور - دميــــــاط - الــــوادي الجـــديــد - مطــــــروح»، ليكون آخر موعد للترشح يوم السبت الموافق 28-1-2023، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد اليوم - آخر أيام فترة الترشح - إجازة رسمية.

8 جامعات حكومية

وأوضح الأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن يتم الكشف عن القوائم المبدئية للمرشحين لـ 8 جامعات حكومية السبت المقبل، بعد غلق باب التقدم للمرشحين، على أن يبدأ المجلس تلقي الطعون على المرشحين وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023

الجدير بالذكر، أن الجامعات الحكومية تنتهي اليوم من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، على أن تبدأ الكليات الأسبوع المقبل في الاستعداد للفصل الدراسي الثاني وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدن والمقرات الخاصة بالدراسة.