أول تعليق رسمي على مقتل السعودي الوليد الغريبي في الولايات المتحدة

أصدرت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا رسميًا، بشأن مقتل الطالب السعودي الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفاتيا الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

السفارة والقنصلية في نيويورك يتابعان تطورات الحادث

وذكرت السفارة في بيانها، أن ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تواصلت مع أهل الفقيد لتعزيتهم، مشيرة إلى أن السفارة والقنصلية في نيويورك يتابعان تطورات الحادث مع الجهات الأمنية، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضافت السفارة في البيان، أنه تم القبض على الفتاة المتهمة وهي قيد التحقيقات معها حاليا، والسلطات الأمنية تتعاون مع الأمر منذ وقوع هذا الحادث الأليم.

واستكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أهل الشاب السعودي الوليد الغريبي، لنقل جثمانه من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية ليتم دفنه في بلاده.

القبض على المتهمة

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الطالب الوليد الغريبي، يبلغ من العمر 25 عامًا، عثر على جثته يوم الاثنين الماضي ملقيًا على الأرض في دورة المياه بالطابق الثالث من المبنى الذي يسكن به، مصابا بطعنة في الرقبة، مشيرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طالبة تدعى نيكول ماري رودجزر من كولومبوس، جورجيا، تبلغ من العمر 19 عامًا، وذلك بسبب المخدرات.