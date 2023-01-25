«الحج السعودية» توضح 11 حالة لا تشملها وثيقة تأمين عمرة رجب

حددت وثيقة تأمين المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، خلال موسم العمرة الحالي، 11 حالة لا يشملها تأمين المعتمرين.

«الحج»: على الراغبين في أداء عمرة رجب زيارة إحدى الشركات

من جهتها أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه على الراغبين في أداء عمرة رجب، زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة، في بلد الراغب في أداء العمرة، لاستكمال متطلبات إصدار التأشيرة.

11 حالة لا تشملها وثيقة تأمين المعتمرين من الخارج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن الحالات التي لا يشملها تأمين المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية، هي العلاج والفحوصات غير الطارئة التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه، وجميع التكاليف المتعلقة بزراعة أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم وتكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية.

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية: «لا تشمل حالات الحمل التي يثبت حدوثها لأكثر من ستة أشهر والوفاة الطبيعية للشخص المؤمن له أو العجز الطبيعي وأي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له لنفسه ما يؤدي إلى الوفاة والعجز الكلي الدائم العرضي، وإعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي والتأخير المعروف أو التأخير الذي تم إبلاغه أو نشره بالفعل من قبل شركة الطيران وفقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة والخسارة التبعية أيا كان نوعها، بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة».