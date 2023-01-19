محمد رمضان يستعد لجولة غنائية في الولايات المتحدة

يستعد النجم محمد رمضان، لجولة عالمية لإحياء أكبر وأضخم الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة، قريبًا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد الحفلات في أمريكا خلال الأيام المقبلة.

وتتولى إحدى الشركات، تنظيم الحفلات للمرة الأولى للفنان محمد رمضان في الولايات المتحدة، وذلك بعد إحياءه مؤخرًا حفل انطلاق بطولة العالم للتنس 2022 في أرينا بدبي، وذلك عقب حفل كبير وناجح في الميدل بيست بالمملكة العربية السعودية.

يشارك في موسم مسلسلات رمضان 2023

ويشارك محمد رمضان، في موسم مسلسلات رمضان 2023 بعمل درامي يحمل اسم «العمدة»، ويقوم بتصوير مشاهده بصحبة أبطال العمل، ويحرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، بصور من لوكيشن التصوير.

قصة وأبطال مسلسل «العمدة»

وتدور أحداث مسلسل «العمدة»، في إطار اجتماعي، من خلال جعفر العمدة، الذي يتزوج بأكثر من امرأة، ويختفي ابنه طفلًا صغيرًا في ظروف غامضة، ويضطر للكذب بأن نجله قد توفى، وذلك حسب تصريحات سابقة لمخرج المسلسل محمد سامي.

ويشارك محمد رمضان، بطولة مسلسل «العمدة»، كل من زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، ومن إخراج محمد سامي.