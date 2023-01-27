الشرطة الأمريكية تعلن ضبط قاتلة الشاب السعودي «الوليد الغريبي»

أعلنت شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، ضبط «نيكول ماري رودجرز» المتهمة بحادث قتل الشاب السعودي الوليد الغريبي، البالغ من العمر 25 عاماً، يوم الإثنين الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار «سي بي إس» الأمريكية.

الفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا

وذكرت الشرطة أن المتهمة قتلت الشاب في دورة مياه بالطابق الثالث بمبنى سكني في شارع هانزبيري ظهراً، كما وجهت الشرطة للمتهمة البالغة من العمر 19 عامًا وتنحدر من كولومبوس بولاية جورجيا، تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة أنها ستعطي مكافأة قدرها 20 ألف دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة الهاربة.

المتهمة تقتل الوليد بسبب المخدرات

وعلي جانب آخر، تحدث محمد الغريبي عم الشاب السعودي الوليد الغريبي، أن ابن أخيه يدرس في تخصص هندسة الشبكات وكان يسكن في عمارة سكنية من 9 غرف مشتركة وأن القاتلة كانت تسكن في نفس العمارة بغرفة في الدور الثالث، وأوضح أن المتهمة سددت طعنه في رقبة الوليد، ثم سرقة هاتفه وجهاز اللاب توب ومحفظته وهربت مسرعة، وأشارت الحكومة إلى أن الفتاة فعلت كل ذلك بسبب المخدرات.