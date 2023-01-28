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مصر تدين العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد بالقدس

كتب:

محمد البلاسي
10:32 ص | السبت 28 يناير 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم، الذي شهدته القدس الشرقية أمس وأودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وأشار البيان إلى أن مصر تقدمت بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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بقلم محمد البلاسي