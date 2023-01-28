حملات تموينية مكبرة في مركزي أبو تيج والبداري بأسيوط لمراقبة وضبط الأسواق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة بمركزي أبوتيج والبداري، وذلك في إطار الحملات التي تتم بشكل دوري للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وعدم انضباط أسعار السلع والقضاء على أي تعديات وإشغالات على جوانب الطرق لضبط الشارع، منعا للتكدس والزحام وتحقيقاً للسيولة المرورية، موجهاً جميع رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجئة لضبط الأسواق والشوارع وعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

محلات بيع الدواجن واللحوم

وأشار محافظ أسيوط في بيان، أن حملات مركز البداري استهدفت المحلات التجارية ومحلات بيع الدواجن وباعة أسماك الملوحة وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة لضبط الأسعار ومحاربة احتكار السلع والمواد الغذائية وعدم استغلال المواطنين، برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حيث تم ضبط 5 صفائح ملوحة و5 كيلو حلوى غير صالحة للاستخدام الآدمي، و460 كيلو سكر للمغالاة في السعر.

تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار

كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار للمواطنين، ومحاضر للمخالفين، واستهدفت الحملة المكبرة إزالة الإشغالات برئاسة محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، الأسواق وبعض شوارع المدينة، تحت إشراف مسئولي الإشغالات، كما تم عمل تسوية بشارع «أسيوط - سوهاج» عن طريق معدات الحملة الميكانيكية لتحقيق السيولة المرورية، وتم تحرير محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.