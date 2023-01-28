في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. 160 عملا فنيا منها اثنان ضمن أفضل 100 فيلم

93 عاما تمر على ذكرى ميلاد الفنان القدير عبدالله غيث، باعتباره من مواليد 28 يناير عام 1930، وكان أول ظهور سينمائي له في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، من خلال فيلم «بياعة الورد» أمام تحية كاريوكا ومحسن سرحان وسميحة أيوب، وتأليف وإخراج محمود إسماعيل، ثم فيلم «عاشت للحب» أمام زبيدة ثروت وكمال الشناوي وإخراج السيد بدير، واستمر عطاؤه الفني حتى وفاته عام 1993، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز 160 عملا سينمائيا ودراميا ومسرحيا.

التحاق عبدالله غيث بمجال الفن، جاء أسوة بشقيقه الأكبر حمدي غيث، الذي يعد من أوائل الذين التحقوا بمعهد التمثيل بعد دراسته للحقوق والسفر في بعثة إلى فرنسا لدراسة الفن، وقرر «عبدالله» الدراسة بمعهد الفنون المسرحية لعشقه للمسرح الذي طالما أبدع من خلاله.

أبرز أعمال عبدالله غيث السينمائية

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها عبدالله غيث «الرسالة، وأدهم الشرقاوي، وديك البرابر، وعصر القوة، وملف سامية شعراوي، ولا وقت للحب، ورجل بلا قلب، ورابعة العدوية، وذكريات التلمذة، وثمن الحرية، وحكاية من بلدنا، والشيماء».

«الحرام» عام 1965

واختير فيلمان شارك فيهما عبدالله غيث ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، الأول فيلم «الحرام» عام 1965 أمام فاتن حمامة، وزكي رستم، وحسن البارودي، عن قصة للأديب يوسف إدريس، وسيناريو وحوار سعدالدين وهبة، وإخراج هنري بركات.

السمان والخريف عام 1967

والفيلم الثاني هو «السمان والخريف» الذي عرض عام 1967 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم، بطولة محمود مرسي، ونادية لطفي، وليلى شعير، عن وراية للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار أحمد عباس صالح، إخراج حسام الدين مصطفى.