إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بمدينة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

بلاغ بإصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: «سهير.م.أ» 15 عامًا، و «ماهر س.ع»، 41 عامًا، و زوجته «أسماء.أ.هـ»، 36 عامًا، وأبنائهم «مروان»، 10 أعوام، و «مازن» 8 أعوام، و«ملك»، 5 أعوام، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بحالة إعياء، و مغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، والتي تضمنت عمل غسيل معدة ومنحهم الأدوية اللازمة، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية والتصريح بخروجهم، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق وبيان سبب الإصابة.