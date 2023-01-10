إصابة 7 عاملات وسائق في حادث مروري على طريق «بني سويف - الواسطي»

أصيبت 7 عاملات مقيمات في قرية واحدة، وسائق، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم «تروسيكل» مع سيارة ميكروباص، بطريق قمن العروس الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بزراعي بني سويف الواسطي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «تروسيكل»، بطريق قمن العروس الواسطي شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 7 عاملات وسائق.

وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلهن إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

كما جرى توجيه 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطي المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من: إيمان سيد محمد، 20 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و مني ميهوب محمد، 20 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، وأسماء علي عبدالعال، 26 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، وإيمان شعبان أحمد، 25 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وباهي إبراهيم علي، 30 عامًا، سائق، بكدمات وسحجات بالجسم.

وأصيبت آمال فتحي فرج الله، 20 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزينب شحاتة سليمان، 37 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإيمان شحاتة سليمان، 20 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهن مقيمات بقرية قمن العروس، عدا السائق.