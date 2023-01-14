إصابة شخصين في حادث مروري بـ صحراوي بني سويف الغربي

أصيب شخصان، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كمين سمسطا على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المحافظة، أسفر عن إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل مصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سمسطا المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

بيانات مصابا الحادث

بالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم عبد الحكيم عبد الله محمد 63 عامًا، مصابًا بكدمة شديدة بالجانب الأيسر، أحمد محمد راضي 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه 5 سم، تحرر المحضر اللازم، وجرى رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.