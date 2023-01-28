جامعة أسيوط تتقدم 100 مستوى عالميا في تصنيف «ويبوماتركس» الإسباني

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، تلقيها تقريراً من الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي، يفيد مواصلة الجامعة تحسين أرقامها المسجلة فى تصنيف «ويبوماتركس» الإسباني.

المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية

وأضافت القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن التصنيف أعلن في تقريره الأخير نجاح جامعة أسيوط في زيادة عدد استشهادات «جوجل سكولار»، إذ سجلت الجامعة 359977 استشهادا بزيادة قدرها 73,362 خلال الست أشور الأخيرة، لتحتل بذلك المركز الرابع بين أعلى الجامعات المصرية في عدد الاستشهادات بعد جامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس.

جامعة أسيوط تتقدم 100 مستوى عن العام الماضي

كما أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان، أنه وفقاً كذلك لتصنيف ويبوماتركس الإسباني، جاءت جامعة أسيوط في المركز 723 عالميا بتقدم 100 مستوى عن العام الماشي، ويرجع ذلك إلى اهتمام ادارة الجامعة بتشجيع النشر الدولي، وجهود أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم على الباحث العلمي «جوجل سكولر» بمساعدة مركز شبكة المعلومات والوحدات التكنولوجيا بالكليات.