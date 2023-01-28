كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالشرقية وإعادته لأسرته.. ضبط 6 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارتين (ربع نقل - ملاكي) باختطاف نجله، 16عاما، حال تواجده أسفل العقار محل سكنه وفروا هاربين، واتهم شخصين مُحددين بأنهما وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية معهم.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس وقسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بإحدى المزارع المهجورة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.