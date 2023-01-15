حيلة المتهمين بخطف تاجر في بدر لخلافات بينهم.. فيديو وإيصالات أمانة

لم يكن مشهدًا يتمّ تصويره في أحد الأفلام، لكنه كان قصة واقعية تدور أحداثها في منطقة بدر بالقاهرة، حينما تربص شخصان لآخر يربط بينهم جميعًا معاملات مالية بحكم عملهم والشراكة بينهم في تجارة الزيوت والخردة.

سيارة تسير بسرعة عالية يخرج منها جزء بسيط نسبيًا لجسد شخصين، عيناهما تقع على فريستهما منتظرين لحظة تحينهم بجواره حتى يختطفانه ويدخلانه إلى السيارة، وبالفعل نجحت الخطة بعد أن اقتاد المتهمين المجني عليه عنوة وخطفاه.

خطف المتهن المجني عليه تمت على مرأي ومسمع من الجميع في منطقة بدر، ولم يستطيع أحد إنقاذه من براثنهما لحملهما سلاح ناري «فرد خرطوش»، مهددين أي شخص يعترض طريقهما، ولكن كان الحل الوحيد لإنقاذه إبلاغ شقيق الضحية لـ غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، والتي بدأت في عملها لإستعاده سالمًا لأسرته.

القبض على المتهمين

جهود مكثفة بذلتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مشتركة مع مديرية أمن القاهرة، تمثلت في الإستعانة بكافة التقنيات الحديثة وتتبع خط سير المتهمان وهواتفهما المحمولة، حتي تبين أن مرتكبي الواقعة شخصان محل إقامتهما بنطاق محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتم الوصول إلى مكانهما والقبض عليهما.

وأثناء القبض على المتهمان تم تحرير المجني عليه المختطف والذي تبين أن الجناة أجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره أثناء ذلك، وبسؤاله قرر أنه تم إجباره على ذلك، فضلًا عن التعدي عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث كدمات متفرقة في أنحاء جسده.

حبس المتهمين 4 أيام

وبسؤال المتهمان أقرا بقيامهما بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية فيما بينهما وبين المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.