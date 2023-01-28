القبض على سائق ضرب «حارس جراج» حتى الموت بحلوان في خناقة بالأسلحة البيضاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (حارس جراج، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالرأس) طرف ثاني (سائق مركبة توك توك، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر) بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى المشاجرة قام خلالها كلٍ منهما بالتعدي على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما ، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.