قطة تقود الأهالي للعثور على جثة مسن داخل شقة في البساتين

لم يدرك ساكن بأحد العقارات بمنطقة البساتين سبب وقوف القطة الخاصة به أمام باب الشقة التي تقع بجواره ويقيم بها رجل مسن يدعى «ياسر.ر»، 57 عاما، بمفرده، فإذا به كلما أدخل القطة إلى داخل الشقة تخرج مرة أخرى لتقف على باب شقة الجار المسن، وتظل تصدر أصواتا وكأنها استغاثة، بالإضافة إلى محاولتها الطرق على باب الشقة، فما كان من الجار إلا أن أخذ القطة وحبسها في الشقة حتى لا تسبب له خلافات مع جاره المسن.

رائحة كريهة

وبعد مرور 24 ساعة من رد فعل القطة شعر سكان العقار بانبعاث رائحة كريهة تملأ العقار، وحاولوا معرفة مصدر الرائحة الكريهة ولكن دون جدوى، وإذا بصاحب القطة يفتح باب شقته للدخول، وإذا بالقطه تخرج وتصدر نفس الأصوات وترتفع على باب الشقة في محاولة لفتحه، وهنا انتبه صاحب القطة وربط بين ما تفعله وبين الرائحة الكريهة، وتحدث إلى الجيران وقص لهم ما شاهده من قطته خلال الساعات الماضية، وأخذ الجيران يطرقون على باب عم ياسر ذلك الرجل الذي لم يشاهدوه منذ عده أيام لكن دون استجابة، فقرروا إبلاغ قسم الشرطة.

الاتصال بالنجدة

اتصل الأهالي بشرطة النجدة ودقائق معدودة وكان رجال مباحث البساتين في العقار وبعد استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وكانت المفاجأة العثور على جثة ياسر في حالة تحلل كامل، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.