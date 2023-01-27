العثور على جثة متسول في شارع بمنطقة الخليفة.. والتحريات: لا شبهة جنائية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مُسن في أحد الشوارع بمنطقة الخليفة بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

خلو الجثة من الإصابات

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن، وبطاقة رقم قومي باسم «مجدي م ع ع»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابس ممزقة، وخلو الجثة من ثمو إصابات ظاهرية.

لا شبهة جنائية

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأن المتوفى متسول، وباستدعاء أسرته أيدت صحه التحريات، وأضافت بأنه ترك المنزل منذ فترة وفضل الإقامة في الشارع لممارسة التسول، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.