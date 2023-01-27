سيناريوهات لحل لغز العثور على جثة متحللة لطفل داخل منزله بالقاهرة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفل يدعى محمود، يبلغ من العمر 16 عاما، متحللة على سريره داخل شقة أسرته بمنطقة عين شمس، حيث أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

سيناريوهات وفاة الطفل

وبعد إجراء المعاينة وتحريات الشرطة في الواقعة استبعدت جهات التحقيق وجود شبهة جنائية في الواقعة، مع وجود سيناريوهات لحل لغز سبب الوفاة، وتلك السيناريوهات هي السيناريو الأول فقد يكون بسبب حدوث تسمم، والسيناريو الثاني قد تكون الوفاة بسبب اختناق بالغاز، وكشف السبب الرئيسي سيكون من خلال تشريح جثة الطفل.

تفاصيل الواقعة

وفيما يتعلق بكواليس وتفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة عين شمس فقد كانت البداية عندما غادر الأب والأم الشقة من أجل قضاء إجازة نصف العام، تاركين نجلهما البالغ من العمر 16 عاما داخل الشقة.

تتفاجأ الأم بمكالمة هاتفية من الجيران يخبرونها بأن هناك رائحة كريهة تخرج من الشقة، فردت عليهم الأم بأن نجلهم محمود موجود داخل الشقة، ظل الجيران يطرقون الباب دون رد.

تسلل الشك والقلق إلى قلب الأم التي لم يتوقف هاتفها عن طلب نجلها دون رد منه تركت الإجازة وزوجها وعادا إلى الشقة بعد 7 أيام ليتفاجأوا بنجلهم جثة متحللة على سرير، لم تتوقف صرخات الأم حينما رأت نجلها جثة هامدة وتجمع الأهالي حولها محاولين التخفيف عنها، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.