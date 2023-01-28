نقيب المهندسين: لن نقبل بانخفاض مستوى الخريجين.. ونهدف لنقابة قوية

طالبت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أثناء اجتماعها الذي عقد أمس، بعودة مجال استشاري التنفيذ، كما طالبت بصرف المعاش للأسرة المتوفَّى عائلها المهندس غير المسدد لاشتراكات النقابة مع خصم قيمة الاشتراك من مستحقات الأسرة.

مطالب شعبة الهندسة المدنية

وقررت الجمعية العمومية للشعبة رفع مطالبها إلى الجمعية العمومية للنقابة في مارس القادم، داعية إلى تعظيم دخل صندوق المعاشات، كما قررت تطبيق قانون النقابة على كل من يتغيب عن اجتماعات مجلس الشعبة.

ووافقت الجمعية العمومية على السياسة العامة للشعبة وخطة عملها خلال 2023، وهي الخطة التي عرضها مجلس الشعبة على الجمعية العمومية.

وكانت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية مساء الجمعة 27 يناير 2023، بعد تأجيلها لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب، وبعدها عقدت الجمعية اجتماعها بحضور 189 مهندسًا.

شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، جانبًا من اجتماع الجمعية العمومية للشعبة.

قرارات مهمة للدفاع عن المهنة

وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة اتخذ مجموعة من القرارات المهمة للدفاع عن المهنة وإنقاذ أوضاع المهندسين في مصر قائلا: «لن نقبل أن تستمر طوابير البطالة بين المهندسين، ولن نقبل انخفاض مستوى الخريجين للدرجة التي وصلت إليها حاليًا»، مضيفًا «سنتخذ إجراءات وقرارات، ونتصدى لكل هذه الأحوال غير المقبولة، وسنقوم بدورنا في هذا الشأن».

وتابع: «القرارات التي اتخذناها جاءت بعد دراسات دقيقة، وسنعرضها على الجمعية العمومية القادمة للنقابة، وإذا اعتمدتها الجمعية العمومية ستصبح واجبة النفاذ، وسنشرع في تنفيذها فورًا".وأكد نقيب المهندسين، أن تلك القرارات ستنقل النقابة إلى وضع آخر أفضل بشكل كبير، مما هو عليه حاليًا».

وقال: «هدفنا أن تكون النقابة قوية وقادرة على الدفاع عن المهنة والمهندسين.. نقابة تحقق طموح المهندسين، وتحل مشاكل تدهور المهنة».

بدأت الجمعية العمومية للشعبة، فعاليتها بالسلام الجمهوري، ثم رحَّب المهندس الاستشاري نير حمدي، رئيس الشعبة بالحضور، مؤكدًا أن مجلس الشعبة يبذل جهدًا كبيرًا لتعظيم مسمى مهندس مدني، وحل مشكلات الاستشاري والمعاشات، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع كليات الهندسة لموافاتها بأسماء كبار الحاصلين على درجة استشاري قبل خمس سنوات، للاستعانة بهم في اللجنة الاستشارية للشعبة.

وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية، أن هناك 258 أسرة مهندس متوفَّى تحصل على إعانات شهرية بعدما تم رفض صرف معاش المهندس لها، بسبب عدم سداد المهندس لاشتراك النقابة لمدة سنتين أو أكثر.

أسرة المهندس المتوفي

وقال حمدي: «هذا الوضع يجب أن ينتهي، ويجب أن تحصل مثل هذه الأُسَر على معاشها مع خصم قيمة الاشتراك وفوائده من مستحقات المعاش».

وعرض نير حمدي، هذا الأمر للتصويب على الجمعية العمومية، فوافق الحضور بالإجماع على ضرورة أن تحصل أسرة المهندس المتوفَّى على المعاش، على أن تسدد قيمة اشتراك النقابة الذي لم يتم سداده، وقررت الجمعية العمومية رفع هذا المطلب للجمعية العمومية للمهندسين للتصويت عليه.

وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية، أن لجنة القيد والمعادلات بالشُّعبة، ضبطت مخالفات خطيرة، مضيفا إنه تم ضبط حاصلين على الثانوية العامة أدبي تقدموا للقيد بالنقابة، وكذلك حاصلين على دبلوم صنايع، وكذلك تم ضبط أوراق مزورة تقدم بها أحد المهندسين للحصول على لقب استشاري.

وأضاف: «ندقق تمامًا فيما يقدم للجنة القيد واللجنة الاستشارية من مستندات، وسنطبق القانون بشكل حاسم في هذا الشأن».