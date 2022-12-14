نقابة المهندسين تعلن عن فرص عمل لخريجي 3 كليات

أعلنت نقابة المهندسين عن توفير فرص عمل كـ «مطوري تطبيقات الهواتف الذكية»، وذلك بمبنى النقابة العامة للمهندسين، لخريجي 3 كليات، واشترطت عنصر الخبرة من 3 إلى 4 سنوات.

فرص عمل للمهندسين

وقالت نقابة المهندسين في بيان، إن فرص العمل في وظيفة مطوري تطبيقات الهواتف الذكية، للحاصلين على بكالوريوس «هندسة حاسبات- حاسبات ومعلومات- علوم حاسب».

الشروط والإجراءات

وأوضحت النقابة أن شروط شغل هذه الوظائف ومتطلباتها تشمل ما يلي:

1- الحصول على بكالوريوس هندسة حاسبات أو حاسبات ومعلومات أو علوم حاسب.

2- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- خبرة مناسبة في تطبيق العمل.

وبخصوص إجراءات التقدم لشغل الوظائف الشاغرة قالت نقابة المهندسين إن الطلبات تقدم على النموذج المعد لذلك إلى أمين عام نقابة المهندسين الدور الأول بمقر النقابة العامة للمهندسين، مرفقا به عدد 4 صور شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة من جهة العمل إن وجدت بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك في موعد أقصاه 3 ديسمبر، ولا ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.