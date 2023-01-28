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معرض الكتاب

ندوة خاصة عن صلاح جاهين وتأثير رباعياته على الأجيال في معرض الكتاب

كتب:

يارا أشرف
12:06 م | السبت 28 يناير 2023
ندوة خاصة عن صلاح جاهين

ندوة خاصة عن صلاح جاهين

جاءت حالة من الاحتفاء والتقدير لأعمال الشاعر الكبير صلاح جاهين، على هامش فعاليات ندوة بعنوان صلاح جاهين ودوره في شعر العامية، ضمن وقائع فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين.

ندوة خاصة عن صلاح جاهين

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا بعنوان «ندوة خاصة عن صلاح جاهين وتأثير رباعياته العامية على الأجيال«.

صلاح جاهين شاعر عظيم وفنان كبير

وقال أحد الحضور:«صلاح جاهين شاعر عظيم وفنان كبير متعدد المواهب»، وحضر الندوة بهاء جاهين نجل الشاعر الكبير صلاح جاهين والشعراء أمين حداد والباحث مسعود شومان، وأدار الندوة الشاعر والإعلامي سامح محجوب.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين اختارت الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض في دورته الحالية، حيث قال أحد حضور الندوة إن صلاح جاهين محبوب الشعب واختياره شخصية المعرض كان مثاليا، لأنه متعدد الجوانب ويضمن لأي معرض يختاره شخصية العام أن كل يوم سيشهد ندوة على الأقل عن جاهين في جانب من جوانبه الإبداعية

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بقلم يارا أشرف