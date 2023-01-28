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معرض الكتاب

قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة للكتاب تستضيف ندوة «طه حسين أديبا» غدا

كتب:

إلهام زيدان
08:12 ص | السبت 28 يناير 2023
معرض الكتاب 2023

معرض الكتاب 2023

ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام ندوة «طه حسين أديبا» في الثانية عشرة من ظهر غد الأحد، بقاعة صلاح جاهين بالمعرض.

يتحدث في الندوة الأديب الكبير يوسف القعيد، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، والكاتبة الروائية الدكتورة نورا عبد العظيم، ويدير الندوة الإذاعي حسن مدني.

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، في الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع»، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وجرى اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.