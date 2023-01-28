مساعد رئيس تحرير «الوطن»: نسخة معرض الكتاب 2023 مختلفة.. وهناك اهتمام كبير بالطفل

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 لعام 2023 يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل حضور الجمهور ومشاركته في الفعاليات المتنوعة، مشيرًا إلى أنَّ تلك الخدمات تتمثل في بيع التذاكر «أونلاين»، إلى جانب بيع الكتب «أونلاين» وتوصيلها للمنازل، كما أنَّه تمّ توفير منصة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمعرض هذا العام بغرض إتاحة جولة إلكترونية عن بُعد «الجولة الافتراضية» للجمهور عبر الهاتف المحمول.

إتاحة جولة إلكترونية للجمهور داخل معرض الكتاب

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عب فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الجولة الإلكترونية عن بُعد تتيح للجمهور الاطلاع على تفاصيل المعرض ورؤية دور النشر داخله، مشيرًا إلى أنَّ كل تلك الخدمات الإلكترونية الحديثة تساعد في جذب وزيادة الجمهور للإقبال على معرض الكتاب، موضحًا أنَّه تمّ تدشين عدة فعاليات على مدار اليومين السابقين، إذ أنَّ عدد فعاليات المعرض على مدار أيامه الـ12 وصلت إلى نحو 500 فعالية.

مبادرات مخصصة للصغار

وأشار مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن الفعاليات التي تتعلق بالطفل تمثل الجانب الأبرز، إذ أن هناك اهتمام شديد بـ الطفل في هذه النسخة من هذا العام، موضحًا أنَّ ركن الطفل داخل معرض الكتاب شهد العديد من الفعاليات الفنية والأدبية التي تمّ تخصيصها للأطفال من خلال عدة مبادرات مثل «وعي»، و«الثقافة والفن للجميع».