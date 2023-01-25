«حياة كريمة» وملف خاص عن صلاح جاهين في العدد الجديد لمجلة «صباح الخير»

صدَر العدد الجديد من مجلة «صباح الخير» والتي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، الثلاثاء من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي وليد طوغان، وتصدّر غلاف العدد بعنوان «قيم عسكرية رفيعة: حكايات من مصنع الرجال».

مجلة صباح الخير

وتناول العدد الجديد من مجلة صباح الخير، الذي جاء بعنوان «قيم عسكرية رفيعة حكايات مصنع الرجال» ملف خاص عن الشاعر صلاح جاهين تحت عنوان «الدنيا هي الشابة.. وأنت الجدع: في حب عم صلاح»، كما شمل غلاف العدد موضوع بعنوان «تلاميذ في مدرسة سميحة أيوب.. ونهال عنبر: حياتي خط أحمر».

حياة كريمة

كما شمل العدد الجديد من مجلة صباح الخير عددًا من الموضوعات التي جاءت أبرز عناوينها كالتالي:

درة تاج الدلتا.

مصر في حوار يتسع للجميع.

حياة كريمة في البلد.

كما يليق بـ«جاهين».. لا في إيدي سيف.. ولا تحت مني فرس (ملف خاص)

حكايات العرب من «بيت العرب».

واحتفلت مجلة «صباح الخير» في عددها الأسبوعي بعيد الشرطة المصرية الـ71، إذ ظهرت أيقونة عيد الشرطة بشكل واضح بجانب صورة الراحل صلاح جاهين.