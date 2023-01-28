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ضبط شخص سرق حقيبة يد من سيدة خلال سيرها في الشارع بالمقطم

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:50 ص | السبت 28 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) ولاذ بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وأقر بحيازته للسلاح النارى للدفاع ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى (عميلته "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سيئة النية") .. كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار