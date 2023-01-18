سيارة تدهس طالبا في المقطم.. والنيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

لقي طالب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بمنطقة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة هل الواقعة قتل خطأ أم يوجد عمد في ارتكابها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «سالم. م. س»، 14 سنة، طالب، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة بالجسم.

التحريات

وكشفت التحريات أن المتوفى أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم الشرطة دهسته سيارة، وأوضحت أن الأهالي اتصلوا بالإسعاف، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط قائد السيارة مرتكب الواقعة، والتحفظ على السيارة لحين العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.