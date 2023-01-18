عرض السائق المتهم بدهس طالب في المقطم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم بدهس طالب في المقطم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك لبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة إذا كانت قتل خطأ أم يوجد بها عمد.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، ووفاته فور وصوله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «سالم. م. س»، 14 سنة، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف، وكشفت التحريات أنه في أثناء عبوره الطريق دهسته سيارة.

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط قائدها والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكذلك استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.