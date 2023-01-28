ضبط هارب من «84 سنة سجن» في عابدين.. وآخر «عليه غرامات» بـ3 ملايين جنيه
12:05 م | السبت 28 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلاً من:
(أحد الأشخاص) والمحكوم عليه فى عدد 41 قضية بإجمالى حبس 84 سنة.
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، والمحكوم عليه فى 6 قضايا "غش" بإجمالى مدد حبس بلغت سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (2 مليون ، و800 ألف جنيه).
بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.