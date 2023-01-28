ضبط هارب من «84 سنة سجن» في عابدين.. وآخر «عليه غرامات» بـ3 ملايين جنيه

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلاً من:

(أحد الأشخاص) والمحكوم عليه فى عدد 41 قضية بإجمالى حبس 84 سنة.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، والمحكوم عليه فى 6 قضايا "غش" بإجمالى مدد حبس بلغت سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (2 مليون ، و800 ألف جنيه).

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.