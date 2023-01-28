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ضبط هارب من «84 سنة سجن» في عابدين.. وآخر «عليه غرامات» بـ3 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:05 م | السبت 28 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلاً من:

(أحد الأشخاص) والمحكوم عليه فى عدد 41 قضية بإجمالى حبس 84 سنة.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، والمحكوم عليه فى 6 قضايا "غش" بإجمالى مدد حبس بلغت سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (2 مليون ، و800 ألف جنيه).

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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