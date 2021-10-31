كشف ادعاء سيدة عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد طليقها بسبب نفوذه

كشفت جهود الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من مقطعين فيديو لسيدة تضمن استغاثة لعدم تنفيذ أحكام قضائية ضد طليقها.

وأشارت المتهمة إلى قيام طليقها بطردها من منزلها وحرمانها من رؤية أبنائها منذ 8 سنوات بالرغم من حصولها على أحكام بالحضانة، إلا أن تلك الأحكام بزعم استغلال الوالد لنفوذه، كما زعمت سابقة قيام الخفراء العاملين بمزرعة طليقها بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية برفع السلاح ضد قوة من رجال الشرطة، مُلتمسةً مُساعدتها في التحقيق في تلك الوقائع.

كشف تفاصيل الواقعة

تم استدعاء المشكو في حقه، حيث قدم موكله الصيغة التنفيذية للدعوى المتضمنة قرار ضم الطفلين إلى حضانته، وعدم قيام الشاكية بتقديم ثمة أحكام أخرى خلاف تلك الدعوى، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، تبين وجود مزرعة لوالد المشكو في حقه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وعدم وجود ثمة مزارع بدائرة مركز شرطة القصاصين للمشكو في حقه.

كما تبين عدم دفع قوة من مركز شرطة أبوصوير بمأموريات للمزرعة المشار إليها، ومن ثم تبين عدم صحة ما ادعته الشاكية.