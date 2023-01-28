أول ظهور لابنة الموسيقار حلمي بكر معه في المستشفى

ظهرت ابنه الموسيقار حلمي بكر لأول مرة معه في المستشفى، وكشفت عن هذا الأمر الفنانة هند عاكف من خلال مشاركتها مع الجمهور مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشاركت الفنانة هند عاكف صور ابنة حلمي بكر، التي التقطتها أثناء زيارته في المستشفى للاطمئنان عليه، معلقة: «حمد الله على سلامتك يا أستاذ حلمي، سعدت أمس بزيارتي ولقائي بالموسيقار العظيم أستاذنا الكبير الأستاذ حلمي بكر، واطمنت عليه وهو الحمد لله الأن بصحه جيدة ويستجيب للعلاج، وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه».

أول ظهور لابنه حلمي بكر

وأضافت الفنانة هند عاكف: «عندما حضرت ابنته القمر ريهام حلمي بكر رأيت سعادة غامرة في عيونه وهي تجلس بجانبه مثل القطة السيامي، فإنه كان سعيد بوجود حبايبه حواليه، نرجو من محبي الموسيقار حلمي بكر الدعاء له حتى يعود إلى منزله بصحة جيدة، إن شاء الله ربنا يكمل شفاك على خير يا حبيب الملايين».

ووجهت هند عاكف، الشكر إلى الدكتور نور أبو حساب الصديق المقرب للموسيقار حلمي بكر، قائلة: «شكرا للدكتور والفنان نور أبو حساب الابن الروحي للموسيقار حلمي بكر، الذي أتاح لي الزيارة».