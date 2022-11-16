هند عاكف تخطف الأنظار بصورة لبلبة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة هند عاكف الأنظار على ريد كاربت فيلم «السباحتان» المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة ضمن فعاليات الدورة 44 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

هند عاكف تلتقط صورة مع نشرة المهرجان

وحملت هند عاكف نسخة من النشرة الفنية للمهرجان التي تصدرت غلافها الفنانة الكبيرة لبلبة، إذ حرصت الأولى على التقاط الصور التذكارية مع نسخة النشرة.

ومازحت هند عاكف المصورين: «جايالكم كاجوال أهو»، وذلك في إشارة منها إلى الإطلالة المثيرة للجدل التي ارتدتها في حفل افتتاح المهرجان.

ندوة لتكريم لبلبة

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، قد نظم ندوة تكريم للفنانة لبلبة، عصر اليوم الأربعاء، في مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا.

ويأتي ذلك، بعدما كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة لبلبة، خلال حفل الافتتاح، ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ44، إذ سلّمها الجائزة الفنان حسين فهمي.