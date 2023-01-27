«الموسيقيين»: حلمي بكر اشتكى من زيارة «أشخاص لا يعرفهم» بالمستشفى

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، عن انزعاج الموسيقار حلمي بكر، من زيارة أشخاص «غرباء لا يعرفهم» عنه داخل غرفته بالمستشفى المحتجز به حالياً.

وقال «عبد الله»، في بيان، إن حلمي بكر منزعج من وجود زيارات من أشخاص من خارج الوسط الفني، ولا تربطهم به أي علاقة، يزورونه في المستشفى، بحثا عن الشهرة، ويصروا على التقاط صور معه رغم مرضه، وأصر على مغادرتهم غرفته حتى لا يتاجروا بمرضه، ولجأ إلى رجال الأمن حتى يكون الأمر أكثر انضباطًا.

«الموسيقيين»: حلمي بكر كان على علم بزيارة وفد النقابة

وأشار المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن حلمي بكر، كان على علم بزيارة وفد النقابة له في المستشفى.

مصطفى كامل يحرص على زيارة حلمي بكر

ويجري وفد من نقابة المهن الموسيقية؛ زيارة للموسيقار حلمي بكر، بين الحين والآخر، للاطمئنان على حالته الصحية، منهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والدكتور عاطف إمام.