عرض أزياء خيالي بطابع كلاسيكي في أسبوع موضة باريس.. يعبر عن الاضطراب

تتميّز دار أزياء Viktor&Rolf العالمية، بنهجها الغريب في مجال الموضة، وقدمت عرض أزياء مختلف بأسلوب غير تقليدي ومرح للتعبير عن رأيها في القضايا العالميّة الآنيّة من خلال الموضة في أسبوع باريس للموضة.

وقدّمت الدار في عرضها للأزياء الراقية الخاصة بفصل الربيع والصيف المقبلين، 18 ثوباً فاخراً بطابع كلاسيكي، لا يتم ارتدائها بالأسلوب المتعارف عليه، بل ظهرت العارضات وهن يحملن بأيديهن الأثواب باتجاهات مختلفة دون ارتدائها، معبرة عن رأيها تجاه الاضطرابات التي يشهدها العالم، ودعوة لكسر المفاهيم التقليديّة التي تؤثّر في مظهرنا وأسلوب حياتنا.

تنفيذ فساتين عرض الأزياء

وحمل عرض الأزياء عنوان Late Stage Capitalism Waltz أي «فالس الرأسماليّة في مرحلتها المتأخرة» وهو مصطلح اقتصادي لوصف المفهوم اللاعقلاني للنظام الاقتصادي الحالي، بحسب «العربية نت».

ووصفت الدار، الإطلالات التي تضمّنتها المجموعة بأنها عبارة عن أثواب دراميّة وسرياليّة تبدو كأنها معلّقة بكورسيهات ارتدتها العارضات، حسبما ذكرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أنه جرى تنفيذ معظم هذه الإطلالات بأقمشة التول والساتان وتلوّنت بتدرجات قوس قزح وتزيّنت بالعقد لإضفاء طابع رومانسي عليها لتبدو كأنها خارجة من القصص الخياليّة.