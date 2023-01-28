حكاية عماد حمدي مع أشهر صفعة في السينما.. دموع عبد الحليم حافظ «طارت»

اتسم بصفات جعلت منه رجلا قويا حكيما، وزادتها ملامح وجهه وثوقا، فالشارب القصير والشعر المموج، ونبرة صوته الحادة، ميزت شخصيته، حتى لقب بـ«فتي الشاشة الأول»، أنه الفنان القدير الراحل عماد حمدي، ابن محافظة سوهاج، الذي تحل اليوم، ذكري رحيله عن عالمنا عام 1984، عقب مسيرة فنية طويلة، أثرى فيها الفن، بأعمال عالقة في أذهان الجمهور.

جمعت الراحلان عماد حمدي وعبد الحليم حافظ، علاقة عمل وثيقة في فيلم «الخطايا»، خاصة مشهد الصفعة الساخن، الذي تلقاه العندليب على وجهه من الفنان السوهاجي، حيث اندمج في المشهد، ليضربه بقوة، في لقطة لم ينساها العندليب طوال حياته، واعتبرها البعض أشهر صفعة في تاريخ السينما المصرية.

كواليس أصعب مشهد بين عماد حمدي والعندليب

تحدث عماد حمدي، عن كواليس المشهد الشهير، في حوار قديم مع الإعلامي مفيد فوزي، موضحا أن عبد الحليم حافظ، في هذا الفيلم كان مطربا أكثر منه ممثل، وممثل أكثر منه مطرب، مؤكدا أنه ممثل ليس له مثيل، يمتلك طبيعة فائقة وصدق في التمثيل، موضحاً أنه صفعه بالكف بكل قوة «ولا اهتز ولا راح شمال ولا يمين»، إلا أنه بكي وتطايرت دموعه على البدلة في صفعة حقيقي 100%، لافتًا إلى أن العندليب طلب ذلك.

العندليب أصر على صفعه بقوة

أوضح عماد حمدي، أن المشهد كان يدور في إطار ضرب العندليب، بقوة وطرده، مع توجيه له جملة: «أنت ابن حرام»، وكان حليم، بيبكي بكاءً حقيقيًا، إذ كان من المفترض أن يصفعه في الهواء، لتخوفه من إيذائه: «أنا خايف عشان أنا إيدي طرشة، وهو جسمه خفيف»، إلا أنه أصر أن تكون الصفعة حقيقية: «قال لي مالكش دعوة، وأنا بقيت في موقف محرج جدا، فقولت وهو كذلك».

انتقادات واسعة بسبب الصفعة

وعقب الفيلم، واجه عماد حمدي لومًا كبيرا، وموجة انتقادات، بسبب هذا المشهد، ما وضعه في موقف صعب حينها: «الموقف كان صعب عليا جدا، قولت الولد هيجراله حاجة»، إلا أن العندليب أكمل المشهد من المرة الأولى، وحينما طرح الفيلم للعرض، لقى الفنان السوهاجي، لومًا كبيرًا: «أخدت عتاب في كل مكان في الشرق الأوسط، إزاي تضرب عبد الحليم محبوب الجماهير كده، الناس ثارت عليا»، قبل أن يتمكن من تجاوزها لاحقا، ويصبح ذلك المشهد هو الأشهر بالسينما.