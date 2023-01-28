وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في الضبعة بمطروح

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة، ضمن قرى المرحلة الأولى، وذلك خلال زيارته لمحافظة مطروح اليوم.

حياة كريمة في الضبعة

وقال وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ خلال مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح بالمرحلة التمهيدية، وتضمنت 103 مشروعات في 11 قرية بتكلفة 218 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%.

وتفقد «آمنة» في قرية زاوية العوامة بالضبعة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز الشباب والملعب الخماسي ومدرسة التعليم الأساسي بالقرية، واستمع الوزير والمحافظ لشرح من المهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح، موضحا أن المشروعات تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة 29 منزلا، ورصف طرق بطول 1600 متر، بينها 300 متر، تبدأ من تجمع أولاد سبيحة وحتى منطقة معهد السلف الصالح، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، ومراكز الشباب.

إنشاء أول مركز تكنولوجي داخل قرية

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه هذا يعد أول مركز تكنولوجي يتم إنشائه داخل قرية على مستوى المحافظة في الوحدة المحلية لقرية زاوية العوامة، بجانب إنشاء مدرسة أولاد هيوب الابتدائية، وإنشاء مركز للشباب مجهز بأرضية من النجيل الصناعي، و5 خزانات من مياه الشرب، وتطوير مبنى ديوان الوحدة المحلية ودعم القرية بمحولين للكهرباء في منطقة تجمع السلف الصالح، مع توفير أعمدة إنارة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة مدخل القرية، ومدخل التجمعات.

جدير بالذكر أن قرى مبادرة «حياة كريمة» خلال المرحلة الأولى في محافظة مطروح شهدت تنفيذ عددا من المشروعات التنموية لترتقي بجميع الخدمات في 11 قرية.